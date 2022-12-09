Власти Латвии внесли экс-ведущего «Дождя»* Алексея Коростелева в черный список

МВД Латвии внесло в черный список бывшего ведущего телеканала «Дождь»* Алексея Коростелева, который в прямом эфире бросил фразу о «помощи российским военным». Об этом сообщает Delfi.

Ранее с соответствующей инициативой выступила Служба госбезопасности Латвии. Глава МВД республики Кристап Эклонс рассмотрел данное предложение и решил его удовлетворить.

Данное решение значит, что Коростелеву запрещен въезд на территорию страны. Поскольку журналист живет в Грузии и не имеет ни латвийской визы, ни вида на жительства, власти республики не могут привлечь его к уголовной ответственности.

Скандал разгорелся после того, как Алексей Коростелев в эфире программы «Здесь и сейчас»‎ от 1 декабря сказал фразу о «помощи российским военным»‎. Главный редактор канала Тихон Дзядко извинился за это, из записи передачи оговорку удалили. Власти Латвии начали административное расследование и лишили телеканал лицензии.

*«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом».