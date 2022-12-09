Суд взыскал с МВД РФ 1,5 миллиона рублей по иску Ивана Голунова

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей после его задержания в июне 2019 года. Об этом адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, сообщил в своем Telegram-канале.

Журналиста «Медузы»* Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. После общественного резонанса обвинения с Голунова сняли, а пятерым сотрудникам МВД, причастным к фальсификации дела, предъявили обвинения и вынесли приговоры.

Так, бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец приговорен к 12 годам колонии. Экс-полицейские Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов получили по восемь лет колонии. Признавший вину Денис Коновалов получил пять лет лишения свободы. Всех лишили права занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки, а также званий.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

