«Медиазона»*: после 24 февраля почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство

С начала боевых действий почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство. Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на данные МВД.

Как указывает «Медиазона»*, до начала боевых действий граждане Украины были лидерами среди иностранцев по получению российского гражданства. После 24 февраля ситуация изменилась — количество жителей Украины, подававших заявления на паспорт РФ, резко сократилось.



С июля, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для всех граждан Украины, число получателей паспортов РФ среди них снова выросло. Но в октябре, после аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, ситуация снова изменилась.

Дело в том, что жители перечисленных территорий автоматически признавались гражданами РФ после принятия присяги. С точки зрения российских законов эти украинцы теперь не иностранцы, а россияне, которым не надо заново получать гражданство. Таким образом паспорта РФ получили порядка 40 тысяч человек.

В октябре также усилилась выдача паспортов РФ украинцам, проживающим в Крыму — за месяц обладателями российских документов стали 30 тысяч человек. Большинство из них были беженцами, которых вынудили принять российское гражданство.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».