Заключенный из Замбии, погибший в Украине, был помилован в России для участия в боевых действиях

Гражданин Замбии Лемехани Ньиренда, отбывавший срок в российской колонии и погибший в Украине, был помилован для участия в боевых действиях. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил главе МИД Замбии Стэнли Какубо, передает Reuters.

Стэнли Какубо рассказал, что созванивался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил ему, что Ньиренда был помилован 23 августа для участия в боевых действиях в обмен на амнистию.

«Нам сообщили, что Россия разрешает предоставлять заключенным возможность помилования в обмен на участие в спецоперации», — сказал Какубо.

До того как попасть в колонию, 23-летний Лемехани Ньиренда изучал ядерную технику в МИФИ и мечтал стать лучшим инженером Замбии. Во время учебы он решил подработать курьером. В одной из доставок были наркотики, молодого человека задержала полиция. Впоследствии суд признал его виновным в распространении наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Родные считают, что его осудили ошибочно — он не знал о содержимом пакета.

В последний раз он связывался с семьей 31 августа. Он рассказал, что вышел из тюрьмы, хотя отбыл всего два года вместо девяти. Подробностей родным он не сообщил. Через три недели, 22 сентября, молодой человек погиб на передовой в Украине. О его смерти родным сообщили лишь 13 ноября. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил его вербовку в частную военную компанию.

«Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: «Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом». И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК «Вагнер» спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину. И ещё одно: для меня большая честь, я знаю о «Вагнере» лишь понаслышке, но я могу стать одним из вас». Ньиренда Лемекани Нэйтан 22 сентября одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу. И погиб героем», — заявлял Пригожин.