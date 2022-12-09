«Это кто такой?»: Путин прокомментировал приговор Илье Яшину*

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников после саммита ЕАЭС в Бишкеке задал президенту России Владимиру Путину вопрос о приговоре оппозиционному политику Илье Яшину*. Не дослушав формулировку, глава РФ спросил: «Это кто такой?». «Блогер», — ответил Колесников.

Журналист спросил Путина, не кажется ли ему приговор Яшину* чрезмерным. «Как у нас в народе говорят, если кажется — надо креститься», — ответил он. Глава РФ добавил, что «считает вмешательство в деятельность судов абсолютно недопустимым».

Ранее Мещанский районный суд приговорил Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Политик вину не признал, но суд посчитал ее полностью доказанной.

Так, по версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией». Прокурор добавил, что в ходе онлайн-трансляции оппозиционер также пренебрежительно отзывался о действующей власти — поэтому в окончательной редакции обвинения появилась формулировка о «мотивах политической ненависти».

*Илью Яшина Минюст РФ считает «иностранным агентом».