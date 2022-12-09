Четырех человек задержали в Мещанском суде после приговора Яшину*

По меньшей мере четверо человек были задержаны в Мещанском районном суде Москвы вскоре после оглашения приговора оппозиционному политику Илье Яшину. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на одного из задержанных — Андрея Жвакина.

По словам Жвакина, после оглашения приговора Илье Яшину* в Мещанском суде Москвы приставы задержали его и еще трех человек. Причиной его задержания стало то, что он аплодировал в здании суда. Теперь мужчине вменяют неисполнение распоряжения судебного пристава.

Мещанский районный суд приговорил Илью Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Политик вину не признал, но суд посчитал ее полностью доказанной.

Так, по версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией». Прокурор добавил, что в ходе онлайн-трансляции оппозиционер также пренебрежительно отзывался о действующей власти — поэтому в окончательной редакции обвинения появилась формулировка о «мотивах политической ненависти».

*Илью Яшина и «ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранными агентами».