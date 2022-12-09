Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин приступил к работе в «Яндексе»

Бывший руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что вышел на работу в «Яндексе». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кудрин выложил фото бейджа со своим именем и логотипом «Яндекса». «Первый день на новой работе!» — подписал он снимок.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности 30 ноября, спустя неделю он сообщил, что займет пост советника по корпоративному развитию в «Яндекс»‎. По данным The Bell, переход Кудрина одобрил президент России Владимир Путин. Он предложил план по реструктуризации управления компанией. Помимо этого, Кудрин получил около 5% акций (около 340 млн долларов), а созданная им управленческая структура будет принимать ключевые решения в «Яндексе»‎.

Список потенциальных кандидатов на пост главы Счетной палаты президенту России Владимиру Путину направят до конца года‎. В нем должно быть не меньше трех человек. Возможным кандидатом называли вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Его кандидатуру одобрил в том числе Кудрин.