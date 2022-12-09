Суд в ФРГ выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

Федеральный верховный суд ФРГ выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, среди них одна россиянка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Германии.

«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы провели операцию в минувшую среду, в ней участвовало около трех тысяч силовиков. Обыски прошли в 137 объектах недвижимости у 57 подозреваемых. Задержания проходили не только в Германии, но также в Австрии и Италии.

Всего было задержано 25 человек, в том числе одна россиянка. Среди задержанных 22 человека подозреваются в членстве в праворадикальной организации движения «рейхсбюргеров»‎, еще трое проходят как сторонники. Гражданка России среди последних. По мнению полиции, она помогала членам организации связываться с представителями России в Германии.

«Рейхсбюргеры»‎ возникли еще в 80-х годах, они считают себя гражданами «германского рейха»‎ и не признают современную Германию. В стране около 20 тыс. сторонников движения. Участники делают себе удостоверения личности и водительские права несуществующей империи.

СМИ сообщили, что в числе заговорщиков оказался принц одного из древних аристократических родов Хайнрих Рейсс Генрих XIII. Название династии переводится как «русский»‎. Генриха планировали привести к власти после проникновения в бундестаг.

План госпереворота участники движения обсуждали в охотничьем домике аристократа в Тюрингии. Их военным лидером был Рюдигер фон П., немецкий офицер-десантник в отставке. Он привлекал к организации других офицеров и военных.

В числе подозреваемых также фигурирует экс-депутат бундестага от правой популистской партии «Альтернатива для Германии»‎ (АдГ), судья Биргит Мальзак-Винкельман, которую предполагалось назначить министром юстиции ФРГ.