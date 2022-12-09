На Камчатке учителя призвали российских военных «гнать всю нечисть с Украины»

В Петропавловске-Камчатском учителя гимназии № 39 записали ролик в поддержку боевых действий в Украине. Педагоги обратились к российским военным и пообещали «учить их детей светлому, доброму, только правильной истории».

«Дорогие ребята, пока вы защищаете родину от врага, дарите всем нам мирное небо над головой мы, все учителя Камчатки, обещаем учить ваших детей светлому, доброму, только правильной истории, никогда не допустить того, что произошло с соседней страной», — говорится в видеообращении.

В конце педагоги зачитали Z-патриотическое стихотворение, в котором призвали российских военных «не давать пощады гадам» и «гнать всю нечисть с Украины».



