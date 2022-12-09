Суд в Литве утвердил решение отозвать вид на жительство у предполагаемой матери детей Шойгу

Вильнюсский окружной административный суд признал законным решение департамента миграции МВД Литвы о лишении россиянки Елены Каминскас (Шебуновой) вида на жительство, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Ее называют матерью внебрачных детей главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Елену Каминскас (Шебунову) не только лишили вида на жительства, но и запретили въезжать в страну на пять лет. Запрет на въезд в течение ближайших трех лет будет действовать также и в других странах Шенгенской зоны. Решение суда может быть обжаловано в Верховном административном суде Литвы.

Департамент миграции Литвы аннулировал документ еще летом. Ведомство не предоставило никаких объяснений относительно причин аннулирования вида на жительства, выданного Каминскас. Тем временем Департамент государственной безопасности пояснил, что пребывание россиянки на территории Литвы может представлять угрозу национальной безопасности из-за ее контактов с российскими структурами.

LRT утверждает, что трое из четырех детей Елены Каминскас, в том числе и предполагаемая дочь Сергея Шойгу — граждане Литвы. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным The Insider*, у Шебуновой и Шойгу двое внебрачных детей — Дарья и Данила. Сама Шебунова — гражданка России. Супруг россиянки, литовец Адолфас Каминскас, после женитьбы на ней стал «фантастически быстро богатеть». Теперь он является бенефициаром нескольких литовских предприятий, владеющих активами на сумму около 20 миллионов евро.

*The Insider признан «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

