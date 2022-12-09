Двум фигурантам дела «Весны»* продлили запрет определенных действий

Басманный районный суд Москвы продлил запрет определенных действий двум фигурантам дела «Весны»* Ангелине Рощупко и Тимофею Васькину. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвокатов Марину Дубровину и Светлану Сидоркину.

Рощупко и Васькину продлили меру пресечения до 11 марта 2023 года. Им запрещено выходить из дома вечером и ночью, получать почту и пользоваться интернетом.

Дело «Весны»* возбудили в мае. Членов демократического движения подозревают в участии в работе НКО, посягающей на права и свободы граждан России (ч.3 ст. 239 УК РФ), а также в склонении к беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК). По делу «Весны»* работает следователь Гагарин В.В., который вёл дело DOXA.

Преследование активистов началось после протестной акции «Они воевали не за это», которую анонсировали на 9 мая. Несмотря на задержания, в нескольких городах России люди выходили с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны, с протестными лозунгами.

*«Весну»‎ Минюст России внес в реестр «иностранных агентов»‎.