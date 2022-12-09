Задержанный в Новошахтинске стрелок признал, а потом не подтвердил, что служил в ЧВК «Вагнер»‎

Павла Николина, который 6 декабря начал стрелять в полицейских в Новошахтинске, Ростовской области, отправили в СИЗО до 6 февраля 2023 года. Он сначала признал, а потом ушел от ответа на вопрос, служил ли он в ЧВК «Вагнер»‎.

Как пишет РИА «Новости», на вопрос корреспондентов он кивнул, а потом сказал: «Можно, я на этот вопрос не буду отвечать»‎.

Николину предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ст.222 УК).

Мужчина объяснил свой поступок тем, что отстал от группы, которая была в Украине, не понял, что уже пересек российскую границу. Когда он увидел людей, то подумал, что это украинские военные, и начал стрелять из ручного пулемета, который был у него при себе. Один полицейский был ранен.

Сообщалось, что Николин отбывал срок в уфимской ИК-4, оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер»‎. В конце ноября он дезертировал. Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин пообещал собственное расследование — при этом он не подтвердил и не опроверг сообщение о том, был ли Николин в составе ЧВК.