Песков: обмен заключенными не означает улучшения отношений с США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что обмен заключенными, произошедший вчера, не означает улучшения российско-американских отношений. В интервью RT Бут сказал, что в тюрьме не было русофобии, но добавил, что Запад «жалеет, что не добил нас в 90-е»‎.

Песков считает, что отношения России и США «продолжают оставаться в печальном состоянии»‎.

«Эти переговоры касались исключительно темы обменов, и неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в двусторонних отношениях»,‎ — цитирует его «Интерфакс»‎.

RT опубликовала запись разговора Марии Бутиной и Виктора Бута. Он сказал, что ему сложно сказать об эмоциях после 14 лет тюрьмы. Но с русофобией он не встречался.

«В основном даже почти все мои соседи-заключённые были настроены с какой-то симпатией к России», — сказал Бут.

Но Бутина продолжала настаивать и спросила, не считает ли он себя «жертвой русофобии»‎. Бут пытался ответить, что с этим сложно разобраться, но потом выдал подходящий ответ.

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся жить и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой, развиваться как наш народ выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость. Они считают что они могут нас разводить опять», — сказал он.

Свою важность для российской политики Виктор Бут не видит, но, предположил он, Россия же своих не бросает.

Виктора Бута обменяли на Бритни Грайнер вчера в Абу-Даби. Грайнер летом приговорили к 9 годам колонии за контрабанду запрещенных веществ. Бут провел 14 лет в тюрьме в США по обвинению в торговле оружием. Грайнер прибыла в США, первым делом она собирается посетить медицинское учреждение.