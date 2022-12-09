Бритни Грайнер прибыла в США

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что первой остановкой Бритни Грайнер в США станет медицинское учреждение.

Как пишет CNN, Грайнер может поучаствовать в программе Министерства обороны, известной как PISA (деятельность по поддержке после изоляции), чтобы помочь ей вернуться к нормальной жизни. В США она прибыла рано утром в пятницу.

Грайнер обменяли вчера на россиянина Виктора Бута. Она провела 10 месяцев в колонии: ее осудили за контрабанду наркотиков. В аэропорту на досмотре у нее обнаружили меньше грамма масла каннабиса.