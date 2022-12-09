Илья Яшин* признан виновным

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Суд приговорил политика к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима. Яшин* вину не признал, но суд посчитал ее полностью доказанной.

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Мещанский суд признал Илью Яшина* виновным. Суд посчитал, что он распространил «фейки» про российскую армию.

Обвинение просило для политика 9 лет колонии общего режима.

Поводом к уголовному делу стало видео в YouTube о событиях в Буче. Как обратила внимание «Медиазона»*, приговор цитирует обвинительное заключение: Яшин 3 апреля задумал провести трансляцию, а 7 апреля вышел в прямой эфир под названием «Путину готовят трибунал, ад встречает Жириновского. Хинштейн строчит доносы». Информация, распространенная политиком, не совпадала с официальной позицией Минобороны. Кроме того, фейки он распространил по мотивам политической ненависти, уверен суд.









Фото: «Медиазона»*.

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».

