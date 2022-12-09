Минфин США разрешил банкам Казахстана использовать систему «Мир»‎

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало банкам Казахстана разрешение на выполнение операций по платежным картам системы «Мир».
«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрирующими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», — сообщает «Интерфакс».
При этом решение о подключении к системе «Мир» банки будут принимать самостоятельно. Они смогут выдавать наличные, выполнять переводы, платежи и другие операции для частных лиц. Но в Минфине США подчеркнули, что некоторые операции останутся под особым контролем, чтобы избежать возможного обхода санкций.