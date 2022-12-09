Минфин США разрешил банкам Казахстана использовать систему «Мир»‎

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало банкам Казахстана разрешение на выполнение операций по платежным картам системы «Мир»‎.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрирующими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность»‎, — сообщает «Интерфакс»‎.

При этом решение о подключении к системе «Мир»‎ банки будут принимать самостоятельно. Они смогут выдавать наличные, выполнять переводы, платежи и другие операции для частных лиц. Но в Минфине США подчеркнули, что некоторые операции останутся под особым контролем, чтобы избежать возможного обхода санкций.