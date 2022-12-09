Число ожидающих прохода судов у берегов Турции выросло до 20

У берегов Турции продолжает скапливаться пробка из судов, в том числе перевозящих нефть, пишет Reuters. После введения потолка цены на нефть с 5 декабря турецкие власти требуют новые страховые свидетельства. Так они хотят обезопасить себя от возможного нарушения санкций.

Сейчас, по данным судоходного агентства Tribeca, ждут прохода 20 танкеров. Несмотря на призывы западных стран об ускорении процедур, Турция заявила, что продолжит не допускать в свои воды нефтяные танкеры, у которых нет соответствующих страховых свидетельств, и им нужно время для проверок.

Через Дарданеллы смог пройти один танкер за прошедшие сутки: теперь в очереди восемь судов.

Помимо потолка цен проходу судов мешает турецкое законодательство. Морские власти Турции требуют от них страховку на время транзита через Босфор.



