На активистку «Совета матерей и жен»‎ составили административный протокол об экстремизме

На активистку «Совета матерей и жен»‎ и журналистку издания «Разоблачено» Светлану Беляеву составили административный протокол об экстремизме. Вчера ее вместе с главой «Совета»‎ Ольгой Цукановой задержали по пути из Самары в Москву. Они везли в столицу имена 1000 пленных и пропавших без вести в Украине.

Активистки «Совета матерей и жен»‎ сообщили, что их остановили на дороге. Полицейские начали досматривать машину: по их информации, в ней якобы были наркотики. Потом женщин доставили в отдел.

Поводом для административного дела против Беловой стал ее пост с цитатой еврейского духовного лидера и руководителя Хабада Менахема-Мендла Шнеерсона. Ее признали экстремистской в 2002 году.

Активисты посчитали это предупреждением. В Москву они везли списки пленных и пропавших без вести — более 1000 имен. Женщины сами разыскивали их месяцами.

«Совет жен и матерей»‎ выступал против мобилизации, проводил пикеты с требованием обеспечить военных необходимым, вернуть из прифронтовой зоны срочников. Глава «Совета»‎ Ольга Цуканова сообщала о слежке.