«Можем объяснить»‎: россияне не хотят слушать пропаганду

Telegram-канал «Можем объяснить»‎ проанализировал данные компании Mediascope. Рейтинги политических шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой за последнюю неделю сильно снизились. «Вечер»‎ не вошел в сотню самых популярных программ.

Журналисты считают, что пропаганда надоела россиянам, и они переключились на развлекательный контент. В сотню самых популярных программ из политических вошли только «60 минут»‎ канала «Россия-1»‎.

Шоу Скабеевой и Попова от 1 декабря оказалось только на 62 строке рейтинга. Программы «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи» не вошли в сотню лучших. При этом в октябре сразу пять пропагандистских шоу вошли в сотню лучших. А в июле «Вечер с Владимиром Соловьевым» занимал седьмую строчку в этом списке.

Россияне смотрели футбольный матч между Францией и Польшей на Чемпионате мира, «Новую битву экстрасенсов»‎ и новости, в том числе региональные. Похожие итоги и на радио: самой популярной станцией стала «Европа плюс»‎.