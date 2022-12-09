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Генпрокурор России Игорь Краснов: ущерб от взяток составил в 2022 году более 37 млрд рублей
09.12.2022
Всего давали взятки на 2 млрд рублей,
цитирует
Краснова ТАСС.
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