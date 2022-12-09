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#Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов: ущерб от взяток составил в 2022 году более 37 млрд рублей

09.12.2022

Всего давали взятки на 2 млрд рублей, цитирует Краснова ТАСС.

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