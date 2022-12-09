The Insider*: в Латвии местные власти поддерживают бизнесменов, близких к Кремлю

The Insider* выяснил, что в Латвии работают российские олигархи, приближенные к министру оборону Сергею Шойгу и Кремлю. Среди них Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Но угрозой национальной безопасности власти страны посчитали телеканал «Дождь»*.

В частности, Искандару Махмудову и Андрею Бокареву через цепочку компаний принадлежит Рижский электромашиностроительный завод. Он производит электрооборудование для поездов, вагонов метро и городского общественного транспорта.

Бокарев и Махмудов при этом тесно связаны с Кремлем и являются одними из крупнейших господрядчиков, в том числе по контрактам Минобороны. Некоторое время они владели долями в концерне «Калашников»‎, а теперь поставляют дизель для российских военных кораблей.

Они фигурировали в нескольких уголовных делах в Италии и Германии, связанных с отмыванием денег через ОПГ.

Латвия — не единственна страна, в которой у Бочкарева и Махмудова есть интересы. Их компании работают также в Литве и Эстонии. Они долгое время были партнерами одной из богатейших женщин Эстонии — Татьяны Ликсутовой, экс-супруги вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Рижский завод, контролируемый Бочкаревым и Махмудовым, поставлял оборудование и в Чехию. Завод также получал гранты ЕС на поддержку предпринимательства через Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики. За счет европейских налогоплательщиков российским олигархам выделено 527 тыс. евро.

Несмотря на призывы Фонда борьбы с коррупцией* и лично Алексея Навального*, Евросоюз до сих пор не ввел санкции в отношении Бокарева и Махмудова. Пока они значатся только в санкционных списках Великобритании.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».



*Алексея Навального власти внесли в реестр «экстремистов и террористов»‎.

*ФБК российские власти считают экстремистской организацией, ее работа запрещена.