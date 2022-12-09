Один человек погиб при пожаре в ТЦ в Подмосковье

В ТЦ «МЕГА Химки»‎ около 5:58 утра произошел пожар. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 18 тыс. квадратных метров. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.

Горит строительный супермаркет. при этом сообщалось о взрыве — это могли быть детонирующие лакокрасочные материалы.

«Рассматриваются различные версии, включая технические — короткое замыкание в электросети. Также рассматривается преднамеренные действия, то есть поджог», — сообщил источник «Интерфаксу»‎.

По данным «Коммерсанта»‎, версию о поджоге не основная. В первую очередь рассматривают проблемы с оборудованием. Из-за сложностей конструкции и сильного горения тушение пожара осложнено.

«Извести»‎ сообщили, что из-за пожара погиб один человек — охранник. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.