288-й день боев: главное

Украинский «Энергоатом»‎ сообщил о подготовке российскими войсками провокации на Запорожской АЭС. На территорию станции привезли несколько реактивных установок «Град». Их разместили возле энергоблока №6, в непосредственной близости от хранилища с отработанным ядерным топливом. Ранее в этом же месте строили «защитные сооружения»‎, нарушив все нормы радиационной безопасности. Украинская сторона считает, что готовится обстрел с противоположного берега Днепра.

Обвинения в провокациях на Запорожской АЭС звучат регулярно с обеих сторон. В сводке российского Минобороны сегодня не было ничего о станции.

МАГАТЭ призывало создать зону безопасности вокруг объекта, но для этого нужно было вывести российские войска оттуда. Глава организации Рафаэль Гросси 3 декабря говорил, что Россия согласна на эти условия, но Кремль опроверг его слова, как и ту информацию, что ВСУ наблюдают признаки вывода российских войск из Запорожья.

ВВС рассказала об итогах обысков в епархиях УПЦ. В церквях обнаружили похищенную из резиденции консула Литвы в Херсоне коллекцию икон, российские паспорта для священников, флаг «Новороссии»‎ и «пропагандистскую литературу»‎, молитвы за Россию и российские учебники, «в которых восхваляют кремлевский режим»‎. Обыски в храмах и церквях начались в октябре. СБК сообщала, что цель следственных действий — контрразведка и поиск «ячеек русского мира»‎.

Международный комитет Красного Креста впервые получил доступ к украинским военнопленным на российской территории. Состоялся один двухдневный визит на прошлой неделе и один на нынешней. Президент МККК Мирьяна Сполярич не рассказала, в каких регионах была миссия, но она заявила, что удалось пообщаться с пленными и проверить условия содержания. Визиты продолжатся — несколько запланированы на этот месяц.

В Черном море сбили беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Помимо этого сообщалось о задержании двух человек по подозрению в шпионаже. Но по оценкам пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова, это не говорит о том, что риски безопасности выросли — меры по противодействию реализуются эффективно.

«Риски безусловно есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. Это первое. С другой стороны, эта поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — цитируют Пескова «Ведомости»‎.

При этом, по данным ВВС, строительство всех соцобъектов в Крыму остановлено — весь цемент и бетон уходит на оборонительные сооружения. Кроме того, после взрыва на Крымском мосту логистика поставок была нарушена.

Президент России Владимир Путин вчера на встрече с членами СПЧ говорил о том, что «спецоперация»‎ может стать длительной. Сегодня на встрече с Героями России он объяснил, для чего Россия наносит массированные удары по Украине.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Подача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать, в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную», — сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бои могут закончиться в 2023 году. Как пишет РБК, он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы этого года.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Разведка Британии сообщила, что под Сватово прибыли части элитной 1-й танковой армии России. Ранее они составляли около 25 тыс. человек. После отступления из Харьковской области это подразделение понесло значительные потери, сейчас его доукомплектовали мобилизованными. Однако численность армии все равно меньше заявленной ранее. Спецслужбы также отмечают, что российские военные подготовили 60-километровую систему траншей между Сватово и российской границей. Успех действий этих подразделений будет во многом зависеть от поддержки тыла и снабжения, но эффективность траншей пока неизвестна.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин готовится к затяжным боям. Сравнением себя с Петром Первым Путин выдал цели «спецоперации»‎ как откровенно империалистические и все еще максималистские.

После трехнедельного перерыва в Украине снова использовали иранские беспилотники. Скорее всего их модифицировали для более холодной погоды.

Попытки заставить Беларусь присоединиться к российским войскам в Украине могут вызвать внутренние трения в белорусских вооруженных силах. Но в ISW по-прежнему считают, что Беларусь вряд ли вступит в бои в Украине из-за внутренних факторов, которые сдерживают готовность Лукашенко сделать это.