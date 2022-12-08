300 жителей поселка в Забайкалье готовы объявить голодовку

«Сибирь.Реалии»‎* сообщила, что в поселке Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае 300 жителей готовы начать голодовку с 20 декабря. В поселке затапливают золотоносные шахты, из-за чего дома проваливаются под землю.

«В марте следующего года забайкальские власти планируют затопить шахты рудника, аргументируя это тем, что в поселке нет золота. На самом деле его здесь много. Но что самое страшное: после затопления шахты обрушится поселок. Уже сейчас ведут подтопление, поэтому несколько участков обрушились, мы их засыпали собственными силами»‎, — рассказала журналистам организатор акции Елена.

Елена добавила, что активисты обратились к властям с просьбой предоставить помещение для голодовки, но им отказали. Но от акции они не собираются отказываться: большого помещения забайкальцы не нашли, но планируют обосноваться в квартире. Правда, тогда участников голодовки будет около 50 человек.

Люди требуют прекратить закрывать шахты и демонтировать оборудование в них.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.