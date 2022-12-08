Учителя из Коми арестовали за «одобрение взрыва на Крымском мосту»‎

«Сетевые свободы»‎ рассказали, что бывшего учителя из Коми Никиту Тушканова суд Сыктывкара арестовал до 5 февраля. Его обвиняют в «одобрении взрыва Крымского моста»‎ — обвинение квалифицировало его как «оправдание терроризма»‎ (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Правозащитники сообщили, что Тушканова подозревают в «формировании представления о допустимости террористической деятельности» из-за нескольких комментариев, оставленных 8–10 октября под постом «ВКонтакте» с новостью о взрыве на Крымском мосту.

Тушканов открыто высказывался против боевых действий в Украине: он получил четыре протокола за посты в соцсетях. Его обвинили в мелком хулиганстве, демонстрации нацистской символики и дважды — в «дискредитации военных»‎. В 2021 году его уволили из школы за участие в пикете за свободу слова, рассказал «7*7»‎.

Фото: «Север.Реалии»‎*

*«Север.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.