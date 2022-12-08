«Мемориал»‎* признал Михаила Кригера политзаключенным

Московского активиста Михаила Кригера «Мемориал»‎* признал политическим заключенным. Он выступал против боев в Украине, но его обвинили в «оправдании терроризма»‎ за пост двухлетней давности (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Михаил Кригер стоял у истоков «Союза солидарности с политзаключенными», участвовал в движении «Солидарность». Еще до начала российской «спецоперации»‎, он участвовал в акции против начала боевых действий. После 24 февраля он остался в России и открыто выступал против путинской политики.

Силовики задержали его 3 ноября в центре Москвы. Суд отправил его в СИЗО по обвинению в «оправдании терроризма»‎.

В посте, который силовики посчитали «оправданием терроризма»‎, авторство которого приписывают Кригеру, говорилось об окончательном разрушении права в России — новость была об очередном деле о «госизмене»‎. Также упоминался Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Манюров, стрелявший у ФСБ в Москве.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом», организация ликвидирована по суду.‎