«Мемориал»‎* признал Михаила Кригера политзаключенным

Московского активиста Михаила Кригера «Мемориал»* признал политическим заключенным. Он выступал против боев в Украине, но его обвинили в «оправдании терроризма» за пост двухлетней давности (ч.2 ст.205.2 УК РФ).
Михаил Кригер стоял у истоков «Союза солидарности с политзаключенными», участвовал в движении «Солидарность». Еще до начала российской «спецоперации», он участвовал в акции против начала боевых действий. После 24 февраля он остался в России и открыто выступал против путинской политики.
Силовики задержали его 3 ноября в центре Москвы. Суд отправил его в СИЗО по обвинению в «оправдании терроризма».
В посте, который силовики посчитали «оправданием терроризма», авторство которого приписывают Кригеру, говорилось об окончательном разрушении права в России — новость была об очередном деле о «госизмене». Также упоминался Жлобицкий, устроивший взрыв в здании архангельского УФСБ, и Манюров, стрелявший у ФСБ в Москве.
*«Мемориал» Минюст России считает «иностранным агентом», организация ликвидирована по суду.