«Верстка»‎: из колонии Навального* в ЧВК «Вагнера»‎ вступили 75 человек

«Верстка»‎ сообщила, что из ИК-6 в Мелехово Владимирской области завербовали в ряды ЧВК «Вагнер»‎ 75 заключенных. Ранее из ИК-6 в Украину уехало больше 150 заключенных. По данным правозащитников, в колониях началась вторая волна вербовки.

В «Руси Сидящей»** журналистам рассказали, что вербовщики начали заново объезжать колонии, в которых они уже были. За последнюю неделю они посетили как минимум четыре из них.

В ИК-6, где сидит Алексей Навальный*, вербовщики были на прошлой неделе. На встрече присутствовал сотрудник прокуратуры, но самих вагнеровцев не было. Прокурор записывал на видео согласие осужденных отправиться в Украину.

«Приехал прокурор, сотрудник администрации Владимирской области, врачи, а также присутствовали представители администрации колонии. Отбирали людей по возрасту до 50 лет, реально физически более-менее здоровых. Делали сильный акцент на том, что «желаете/не желаете»‎. Вплоть до того, что под видеозапись фиксировали согласие. Прокурор акцентировал внимание: «Чтобы потом ваши жены и мамы нам мозги не отстреливали, вы согласны сами»‎. То есть уже не «Вагнер» вербует, а более культурно, более грамотно. Более приближённо к закону, если в присутствии прокурора это делается. Проходит медицинский осмотр», — рассказал координатор «Руси Сидящей»** Руслан Вахапов

Повторная вербовка была в ИК-2 в Рыбинске Ярославской области. Летом отсюда увезли в Украину около 400 человек, а теперь около 50. Из ИК-17 в Мордовии завербовали 9 человек, потому что там содержатся в основном иностранцы. Вагнеровцы приезжали второй раз в ИК-6 в Смоленской области.

*Алексея Навального российские власти включили в список «террористов и экстремистов»‎.

**«Русь Сидящую» Минюст России считает «иностранным агентом»‎.