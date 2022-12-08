Красный Крест впервые получил доступ к украинским военнопленным в России

Международный комитет Красного Креста сообщил, что получил доступ к украинским военнопленным на российской территории. Состоялся один двухдневный визит на прошлой неделе и один на нынешней.

Президент МККК Мирьяна Сполярич заявила, что сотрудники миссии смогли пообщаться с пленными и проверить условия их содержания.

«Эти визиты являются важным шагом вперед для сохранения человечества в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным»‎, — сказала она.

В МККК рассказали, что одновременно с украинскими пленными посетили и российских в Украине. К концу месяца запланировано еще больше посещений. После визитов сотрудники Красного Креста связываются с семьями военнопленных, чтобы поделиться новостями от близких. Чаще всего они передают весточки о любви, личные новости, просят не волноваться. Некоторые просят носки, сигареты, сладости. Сполярич передала семьям, что для МККК их близкие — главный приоритет организации, которая будет продолжать работу до тех пор, пока не увидит их всех.

Раньше в МККК сообщали, что не имеют доступа к украинским военнопленным на российской стороне. Отчетов и более подробных комментариев о содержании пленных в России пока нет.