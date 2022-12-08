Клишас: слова президента выше указа

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» сказал, что нет необходимости в указе президента об окончании мобилизации: большей силы, чем слова президента, в России нет.
Клишас отметил, что для начала новой волны мобилизации указ потребуется. По его словам, «никто не лишил» российские госорганы возможности принять любое решение, связанное с мобилизацией.
«Ведь с политической точки зрения, с точки зрения легитимности большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет», — уверен сенатор.
Ситуацию, когда Владимир Путин издаст указ об окончании мобилизации, он предложил представить «в качестве шутки». А по закону документ не нужен, уверен Клишас, потому что «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу».
Вчера на встрече с членами СПЧ Владимир Путин повторил, что дополнительной мобилизации в России не будет. Сейчас, по его информации, подготовку на учебных полигонах проходят 150 тыс. мобилизованных.