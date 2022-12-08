Американскую баскетболистку Бритни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

UPD:

По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, Виктор Бут, как и Бритни Грайнер, был помилован. Это дает ему возможность передвижения, передает слова омбудсмена «Коммерсант».

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Сегодня в аэропорту Абу-Даби успешно прошел обмен осужденной в России американской баскетболистки Бритни Грайнер на россиянина Виктора Бута, сообщил МИД России.

Грайнер в России осудили в 2022 году за контрабанду запрещенных веществ. Ей назначили 9,5 лет колонии строгого режима и уже перевели в колонию из СИЗО. Виктор Бут с 2012 года отбывал 25-летний срок в США срок за торговлю оружием. Помимо Грайнер обсуждался обмен обвиненного в шпионаже Пола Уилана.

Замглавы МИД Сергей Рябков в ноябре говорил, что Россия рассчитывает на положительный результат в вопросе обмена россиянина Виктора Бута. Летом стороны обсуждали обмен на двоих осужденных.

С Полом Уиланом Россия просила на обмен Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира. В связи с этим США назвали невозможным одно из поставленных Россией условий.

Последний обмен заключенными между Россией и США состоялся в апреле, несмотря на сложные отношения из-за боев в Украине. В США вернулся Тревор Рид, бывший морской пехотинец, осужденный по обвинениям, которые его семья назвала ложными. Его задержали в августе 2019 года и приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к полицейскому. Бывший летчик Константин Ярошенко обвинялся в контрабанде наркотиков. С 2018 года он находился в США под стражей, суд приговорил его к 20 годам заключения. Константина Ярошенко Владимир Путин в октябре включил в состав Общественной палаты России.



