Мобилизованных, покинувших линию фронта, вернули на передовую

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что 29 мобилизованных из Ирбита, Свердловской области, вернули на фронт. На прошлой неделе они оставили позиции из-за того, что командование бросило их на передовой без еды и воды.
Мобилизованные рассказали о ситуации своим женам, они, в свою очередь попросили депутата Иванова забрать их с фронта. Иванов помогать отказался. По его информации, мобилизованные напились и сымитировали нападение ВСУ. Их поступок он посчитал дезертирством.
Сегодня он сказал, что «набедокуривших мобилизованных из Ирбита» вернули на фронт. Родственники, которым он рассказал «как все было», перестали настаивать на возвращении родных.
«Также связался с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных ирбитчан. Откровенно поговорили, по-честному. Командиры пошли навстречу. Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Сделали им последнее предупреждение», — сказал Иванов.
Депутат добавил, что всех мужчин распределили по разным подразделеним, а с инициатором поговорили контрразведчики.