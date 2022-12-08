Мобилизованных, покинувших линию фронта, вернули на передовую

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что 29 мобилизованных из Ирбита, Свердловской области, вернули на фронт. На прошлой неделе они оставили позиции из-за того, что командование бросило их на передовой без еды и воды.

Мобилизованные рассказали о ситуации своим женам, они, в свою очередь попросили депутата Иванова забрать их с фронта. Иванов помогать отказался. По его информации, мобилизованные напились и сымитировали нападение ВСУ. Их поступок он посчитал дезертирством.

Сегодня он сказал, что «набедокуривших мобилизованных из Ирбита»‎ вернули на фронт. Родственники, которым он рассказал «как все было»‎, перестали настаивать на возвращении родных.

«Также связался с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных ирбитчан. Откровенно поговорили, по-честному. Командиры пошли навстречу. Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Сделали им последнее предупреждение»‎, — сказал Иванов.

Депутат добавил, что всех мужчин распределили по разным подразделеним, а с инициатором поговорили контрразведчики.