FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций

Financial Times пишет, что Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС против России и отказалась удваивать фонд для предоставления оружия Украине. По мнению источников издания, Венгрия намеренно тормозит все решения ЕС, для которых необходимо одобрение всех стран-членов союза.

Журналисты объяснили такую политику Будапешта тем, что в ближайшее время в страну не поступят средства ЕС, выделенные на восстановление после пандемии. При этом на изменение позиции Венгрии в ЕС не рассчитывают, а готовятся к другим подобным шагам.

Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России. Ожидалось, что ограничения могут принять уже на этой неделе. В санкционные списки планировали включить около 200 россиян и компаний, горнодобывающий сектор и экспорт товаров двойного назначения.