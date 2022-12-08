В Иране повесили первого участника протестов, приговоренного к смертной казни

По информации ВВС, в Иране привели в исполнение первый смертный приговор против участника протестов. Мохсена Шекари повесили сегодня утром. Всего в стране вынесли 11 смертных приговоров участникам антиправительственных протестов, которые идут с сентября.

Суд признал Шекари виновным во «вражде против Бога»‎, драке и извлечении оружия «с намерением убить, вызвать террор и нарушить порядок и безопасность общества». По версии силовиков, он заблокировал главную дорогу в Тегеране и ранил члена военной полиции «Басидж»‎ мачете. Шекари пытался обжаловать приговор, но Верховный суд утвердил высшую меру.

По мнению директора базирующейся в Норвегии организации по правам человека в Иране Махмуда Амири-Могхаддама, если эта смерть не получит практической надлежащей реакции мирового сообщества, то казни будут проходить каждый день.

В Иране вынесли еще 10 смертных приговоров по обвинению во «вражде против Бога»‎ в связи с протестами. По мнению экспертов Amnesty International, смертные приговоры были вынесены для «дальнейшего подавления народного восстания» и «внушения страха обществу».

Протесты начались из-за смерти после задержания «полицией нравов»‎ Махсы Амини. Ее задержали за «неправильное» ношение хиджаба. По всей стране вспыхнули массовые акции протеста, но власти назвали это «беспорядками», обвинили в них страны Запада‎ и начали жестко подавлять. Задержано более 18 тыс. человек, известно о 475 убитых.