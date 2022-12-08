В «дискредитации армии»‎ обвинили гражданина Украины после частного разговора

ASTRA рассказала о новом уголовном деле о «дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Его возбудили против гражданина Украины, который осудил боевые действия в частной беседе в квартире с друзьями-россиянами. Они же и написали на него донос.

Уголовное дело возбудили 7 декабря в отношении Александра В. Он постоянно проживал в России с 2013 года.

Со своими знакомыми россиянами в Южно-Сахалинске он обсуждал российскую «спецоперацию»‎. Он осудил бои и высказал поддержку военным из батальона «Азов»‎*. Обо всем этом знакомые рассказали силовикам.

Сейчас мужчина находится в СИЗО по обвинению в «покушении на убийство»‎. Ранее его привлекали за комментарий на закрывшемся недавно городском сайте Sakh.com. В тексте публикации он осудил действия РФ. Тогда он получил штраф в 30 тыс. рублей.

*«Азов» в России признан «террористической организацией».