В «дискредитации армии»‎ обвинили гражданина Украины после частного разговора

ASTRA рассказала о новом уголовном деле о «дискредитации армии» (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Его возбудили против гражданина Украины, который осудил боевые действия в частной беседе в квартире с друзьями-россиянами. Они же и написали на него донос.
Уголовное дело возбудили 7 декабря в отношении Александра В. Он постоянно проживал в России с 2013 года.
Со своими знакомыми россиянами в Южно-Сахалинске он обсуждал российскую «спецоперацию». Он осудил бои и высказал поддержку военным из батальона «Азов»*. Обо всем этом знакомые рассказали силовикам.
Сейчас мужчина находится в СИЗО по обвинению в «покушении на убийство». Ранее его привлекали за комментарий на закрывшемся недавно городском сайте Sakh.com. В тексте публикации он осудил действия РФ. Тогда он получил штраф в 30 тыс. рублей.
*«Азов» в России признан «террористической организацией».