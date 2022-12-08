«Дождь»*‎ перестанет вещать и в Эстонии

Postimees сообщила, что Эстония прекратит вещание «Дождя»* с 8 декабря. Ранее об этом заявили в Латвии и Литве.
Причина в том, что лицензия, выданная Латвией, давала «Дождю»* право на трансляцию в ЕС, США и других странах. Из-за ее отзыва в Латвии канал потерял такое право и в Эстонии. Представитель оператора, в пакете каналов которого был «Дождь»*, сказал, что запрет на вещание затронет небольшую часть клиентов.
Литва отозвала лицензию у канала «Дождь»* в понедельник из-за «угрозы национальной безопасности». Ведущий Алексей Коростелев в эфире сказал фразу о «помощи российским военным», которую связали с реальной помощью канала российской армии, а не с достоверным освещением происходящего на фронте.
*«Дождь» в России считают «иностранным агентом».