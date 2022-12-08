Посольство России в США отвергло резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом

Посольство России в США категорически отвергло резолюцию комитета по международным делам Сената США о признании действий России в Украине геноцидом. В посольстве посчитали доводы сенаторов «искажением фактов»‎.

«Такие инсинуации являются прямым искажением фактов. Для оправдания своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН и ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «Голодоморе»‎, — сказано в заявлении посольства.

Дипломаты добавили, что восемь лет США игнорировали страдания жителей Донбасса, а Капитолийский холм «превратился в конвейер для тиражирования антироссийских инициатив»‎. Также в посольстве упомянули о планах США нанести стратегическое поражение России и планах продолжать «войну до последнего украинца»‎.

Согласно резолюции Сената, Россию осуждают за «совершение актов геноцида» против украинского народа. В комитете также поддержали создание международного трибунала против России, расследований всех подобных преступлений и введение санкций против виновных в них.

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