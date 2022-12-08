Андрея Пивоварова этапировали в колонию

«Команда Пивоварова» сообщила, что Андрея Пивоварова, экс-руководителя «Открытой России»*, этапировали из СИЗО в колонию. В какую — пока неизвестно.

Из СИЗО в поселке Ахтарск оппозиционера забрали 7 декабря. Сейчас он временно находится в СИЗО-1 Краснодара. Его должны были отправить в колонию общего режима около Санкт-Петербурга.

В июле Андрея Пивоварова приговорили к четырем годам колонии общего режима за руководство «нежелательной организацией» «Открытая Россия»*, которая на момент ареста оппозиционера была ликвидирована (ст.284.1 УК РФ). В конце ноября Краснодарский краевой суд отклонил его апелляцию на приговор.





*«Открытую Россию» российские власти считают «нежелательной организацией».