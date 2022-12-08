The Insider*: смертная казнь за госизмену в Беларуси может означать подготовку к войне

Парламент Беларуси большинством голосов принял поправку о введении смертной казни за госизмену, совершенную чиновником или военным. По мнению опрошенных The Insider* экспертов, это может означать подготовку Беларуси к участию в войне.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям, бывший посол Беларуси в Литве Павел Слюнькин считает, что в данным случае госизменой будут считать переход на сторону Украины или сдачу в плен, а может быть, и отказ воевать.

«Эта поправка будет касаться как военных, так и гражданских лиц. Появление такой поправки — признак, что государственную систему готовят. Для чиновников она вводится, чтобы они не перешли на другую сторону и не спровоцировали раскол внутри государственной системы. 90% белорусов не хотят, чтобы армия участвовала в войне, и Лукашенко понимает, какие риски это решение может принести, — даже в самом лояльном слое могут появиться люди, которые не согласятся с этим. И что надо с ними сделать? Надо запугать их»‎, — сказал Слюнькин.

То же самое с армией: участвовать в конфликте они не хотят, как и умирать за российские военные имперские амбиции и за Лукашенко.

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда считает, что новые поправки — это продолжение уже сложившихся тенденций. В апреле расширили возможности применения смертной казни: ее могут применить «за подготовку к совершению определенных действий». В том, что это мера запугивания, в том числе для военного времени, он также согласен со Слюнькиным.

Вместе с поправками о «госизмене» парламент Белоруссии одобрил наказание за «диверсии»‎ и за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры»‎.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.