СК: 27 человек привлекли к уголовной ответственности за коррупцию с гособоронзаказом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в 2022 году 60 должностных лиц стали фигурантами уголовных дел о коррупции в оборонно-промышленном комплексе, пишет РИА Новости.

Всего уголовные дела возбуждены в отношении 250 человек. Они совершали коррупционные нарушения в области заключения госконтрактов и госзакупок. К уголовной ответственности за коррупцию в области гособоронзаказа привлекли 27 человек.

По сравнению с 2021 годом число поступивших в суды дел по таким преступлениям выросло на 10% и составило 8700 производств.

С начала боев в Украине вскрылось множество проблем в российской армии. Проблемы у военнослужащих были даже с самым простым — с обмундированием и медикаментами. После начала мобилизации не единичными были случаи, когда от резервистов требовали покупать одежду, экипировку, аптечки — все от жгутов до бронежилетов — за собственный счет. В октябре депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев говорил о том, что «куда-то пропали»‎ около 1,5 млн комплектов формы для военнослужащих.