В Норвегии оправдали сына экс-главы РЖД Андрея Якунина

В Норвегии Окружной суд Тромсё оправдал бизнесмена и сооснователя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, пишет NRK. Его задержали в середине октября за использование дрона на Шпицбергене.

Норвежские власти посчитали, что запуск дрона нарушает санкции: в Норвегии закрыто небо для российских самолетов. Запуски, по версии обвинения, Якунин проводил с 3 августа по 6 сентября. Защита бизнесмена настаивала, что дроны не подпадают под санкции и утверждала, что Якунин просто увлекается фотографией.

Оправдательный приговор в прокуратуре планируют обжаловать. Обвинение просило для Якунина 120 дней тюрьмы.

Сын экс-главы РЖД имеет российское и британское гражданство, а живет в Италии, в Европе у него бизнес. Он говорил, что не поддерживает российские власти и выступает против боевых действий в Украине.