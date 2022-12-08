В Перу арестовали президента Педро Кастильо

Reuters сообщил, что в Перу привели к присяге нового президента страны — вице-президента Дину Болуарте. Предыдущему президенту Педро Кастильо объявили импичмент, его арестовали и отстранили от должности.

Кастильо пытался удержаться у власти и пробовал распустить Конгресс страны. Но законодатели проигнорировали его попытку и проголосовали за отставку президента: 101 голос поддержал это решение, шестеро высказались против и 10 воздержались. Болуарте останется в качестве президента до 2026 года. Она стала первой в Перу женщиной-президентом.

Болуарте призывает к политическому перемирию после нескольких месяцев нестабильности, включая две предыдущие попытки импичмента, и сказала, что будет сформирован новый кабинет правительства, в который войдут представители всех политических партий. Решение Кастильо распустить Конгресс она назвала попыткой госпереворота.

За попытку «бунта и заговора против конституционного строя страны»‎ Кастильо арестовали.





Фото:, Дина Болуарте приносит присягу.