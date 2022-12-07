В ЕС анонсировали девятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о девятом пакете санкций против России. Его могут обсудить и согласовать на нынешней неделе.

«Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. Существующие восемь пакетов санкций уже наносят значительный ущерб»‎, — написала Ляйен в Twitter.

По ее словам, новые санкции затронут почти 200 российских граждан и компаний, связанных с вооруженными силами, Госдумой, правительством. Также введут санкции против трех российских банков, в том числе Российского банка развития регионов, и российских каналов. В девятом пакете санкций предусмотрено ограничение на экспорт товаров двойного назначения и электроники, деталей для производства дронов.

«Коммерсант»‎ со ссылкой на Financial Times писал, что экспортные ограничения на товары двойного назначения составит более 2,3 млрд евро, также рассматривается запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль России. По информации Politico, новый пакет ограничений могут согласовать на текущей неделе.