287-й день боев: главное

Financial Times сообщила, что Украина несколько месяцев призывала союзников поставлять ракеты большей дальности, чтобы атаковать российский тыл. В украинском правительстве заявили, что готовы наносить удары в том числе по Сибири.

«У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. Мы на Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон», — сказал анонимно источник FT в правительстве Украины.

В последние два дня беспилотники атаковали авиабазы в России: в Курской, Рязанской и Саратовской областях. Трое военных погибли. В Курской области пожар тушили больше суток: после удара загорелись резервуары с топливом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал оборонный бюджет США «чрезвычайно конфронтационным»‎ по отношению к России. По его мнению, это может привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте в долгосрочной перспективе, пишет ТАСС.

Обе палаты Конгресса одобрили проект оборонного бюджета на 2023 год. Документ запрещает военное сотрудничество с Москвой и продлевает санкции еще на пять лет. Помимо этого, в Вашингтоне планируют добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20.

На встрече с членами Совета по правам человека Владимир Путин сообщил, что дополнительной мобилизации не нужно — в учебных центрах проходят подготовку 150 тыс. мобилизованных.

«Мемориал»‎* рассказал, что мобилизация не закончилась. По информации юриста, сотрудничающего с правозащитниками, в Ингушетии продолжают разносить повестки, забирать людей в военкоматы с улиц. «Можем объяснить»‎ писал, что вторую волну мобилизации могут начать в России скрытно уже в январе-феврале.

РИА «Новости» рассказало о покушении на заместителя главы Мелитополя Запорожской области Николая Волыка. Нападение было вчера рано утром, когда Волык выходил из подъезда — сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Покушения на пророссийских чиновников происходят в Мелитополе регулярно: только в ноябре было две атаки.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия пытается «заморозить» боевые действия, чтобы набраться сил. Новое наступление она начнет весной, передает его слова ВВС.

«Если Путин победит, это будет трагедия для украинцев, равно как будет иметь серьезные последствия для всех нас, сделав союзников более уязвимыми, а мир — более опасным»‎, — ответил Столтенберг на вопрос об «усталости»‎ западных стран от украинского конфликта.

Информацию о передаче Украине оружия НАТО он не раскрыл. По его словам, важно сейчас поддерживать в рабочем состоянии то вооружение, которое уже передано, продолжать поставки запчастей и боеприпасов. Чем больше все хотят мирных переговоров, тем больше оружия нужно поставлять Киеву, добавил Столтенберг. Но Россия, по его мнению, «не показывает признаков готовности к переговорам»‎.

СБУ сообщила о новых обысках в храмах православной церкви. Контртеррористическая операция идет в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Разведка Британии пишет, что Россия начала расширять оборонительные сооружения. О строительстве таких линий сообщали власти Белгородской и Курской областей. Представители спецслужбы считают, что оборонительные приготовления нужны России для разжигания патриотических чувств. Но одновременно с этим это массирует идеи о реальной возможности вторжения Украины на территорию России. Недостаток стратегической оценки — одна из критически слабых сторон российских властей, о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину. Подробный беспристрастный анализ всегда стоит ниже в приоритете, чем политические цели, добавили в разведке.

Институт изучения войны считает, что в Кремле отреагировали на слухи о второй волне мобилизации, для того чтобы погасить общественное беспокойство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рекомендовал доверять сообщениям Минобороны и президента, и не полагаться на слухи. Скорее всего его заявление необходимо, чтобы погасить и дискредитировать растущее влияние российской оппозиции и провоенных Telegram-каналов. И те и другие источники сообщают о скорой второй волне мобилизации.

*«Мемориал» российские власти считают «иностранным агентом», организация ликвидирована по суду.