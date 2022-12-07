Путин на встрече с СПЧ: об угрозе ядерной войны, мобилизации и подвалах для отказников

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Самый большой блок был посвящен «спецоперации»‎ в Украине. «Верстка»‎ накануне рассказала, что участников встречи попросили не задавать некоторые вопросы, чтобы не расстраивать президента: эти темы и не поднимали.

Путин считает, что российский СПЧ может стать альтернативой международным организациям, которые стали «неспособны выполнять свои уставные задачи»‎. По его мнению, все они, после начала СВО, начали демонстрировать «свою циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую»‎. Путин призвал и дальше документировать «преступления нацистского киевского режима»‎.

Самыми важными вопросами, которые прозвучали, стали мобилизация, ядерная угроза и подвалы для отказников в Украине, в которых удерживают отказавшихся воевать российских солдат.

По мнению Путина, нет необходимости в дополнительной мобилизации. На учебных полигонах проходят подготовку еще 150 тыс. резервистов.

Информацию о подвалах для отказников, которых, по данным ASTRA, в Донецкой и Луганской области уже больше десятка, Путин назвал «чушью и фейками»‎. А дезертиров расстреливают только в ВСУ, известно Путину.

«По поводу покидания позиций. В Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы прямо перед строем. Это хорошо известно, ни для кого не секрет. У нас ничего подобного нет. У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее — это чушь, фейки, которые не имеют под собой оснований», — цитирует президента «Сирена»‎.

По поводу ядерной угрозы Путин сказал, что российская военная доктрина предполагает только «ответно-встречный удар»‎. Он пояснил, что Россия не применит ядерное оружие ни первой, ни второй. Но угроза ядерной войны нарастает, «чего греха таить»‎.

Среди результатов «спецоперации»‎ он отметил новые территории в «составе России»‎. Азовское море теперь внутреннее море — как когда-то добивался Петр Первый, пишет РБК. При этом он затруднился назвать сроки «спецоперации»‎ и конечные ее цели: СВО, по его словам — это длительный процесс.

Среди новых членов СПЧ он поприветствовал журналистку Марину Ахмедову. Она поблагодарила президента за демобилизацию студентов в ДНР и ЛНР, а следом попросила демобилизовать бойцов с протезами.

Приветствовал Путин в СПЧ члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и главу «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольгу Демичеву. Их включили вместо журналиста Николая Сванидзе, создателя Комитета против пыток* Игоря Каляпина* и еще нескольких выведенных в ноябре из состава совета членов.

«Верстка»‎ накануне встречи сообщала, что участникам «посоветовали»‎ не говорить о потерях в Украине, протестах мобилизованных и их родных, убийстве вагнеровца Нужина кувалдой и применении закона о «фейках»‎. Все прозвучавшие вопросы утвердил глава СПЧ Валерий Фадеев. Упомянутые темы могут расстроить президента и очень токсичны, рассказали источники журналистам.





*Комитет против пыток и Игорь Каляпин внесены Минюстом в реестр «иноагентов».