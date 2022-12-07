Путин на встрече с СПЧ: об угрозе ядерной войны, мобилизации и подвалах для отказников

Путин считает, что российский СПЧ может стать альтернативой международным организациям, которые стали «неспособны выполнять свои уставные задачи». По его мнению, все они, после начала СВО, начали демонстрировать «свою циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую». Путин призвал и дальше документировать «преступления нацистского киевского режима».
Самыми важными вопросами, которые прозвучали, стали мобилизация, ядерная угроза и подвалы для отказников в Украине, в которых удерживают отказавшихся воевать российских солдат.
По мнению Путина, нет необходимости в дополнительной мобилизации. На учебных полигонах проходят подготовку еще 150 тыс. резервистов.
Информацию о подвалах для отказников, которых, по данным ASTRA, в Донецкой и Луганской области уже больше десятка, Путин назвал «чушью и фейками». А дезертиров расстреливают только в ВСУ, известно Путину.
«По поводу покидания позиций. В Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы прямо перед строем. Это хорошо известно, ни для кого не секрет. У нас ничего подобного нет. У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее — это чушь, фейки, которые не имеют под собой оснований», — цитирует президента «Сирена».
По поводу ядерной угрозы Путин сказал, что российская военная доктрина предполагает только «ответно-встречный удар». Он пояснил, что Россия не применит ядерное оружие ни первой, ни второй. Но угроза ядерной войны нарастает, «чего греха таить».
Среди результатов «спецоперации» он отметил новые территории в «составе России». Азовское море теперь внутреннее море — как когда-то добивался Петр Первый, пишет РБК. При этом он затруднился назвать сроки «спецоперации» и конечные ее цели: СВО, по его словам — это длительный процесс.
Среди новых членов СПЧ он поприветствовал журналистку Марину Ахмедову. Она поблагодарила президента за демобилизацию студентов в ДНР и ЛНР, а следом попросила демобилизовать бойцов с протезами.
Приветствовал Путин в СПЧ члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и главу «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольгу Демичеву. Их включили вместо журналиста Николая Сванидзе, создателя Комитета против пыток* Игоря Каляпина* и еще нескольких выведенных в ноябре из состава совета членов.
«Верстка» накануне встречи сообщала, что участникам «посоветовали» не говорить о потерях в Украине, протестах мобилизованных и их родных, убийстве вагнеровца Нужина кувалдой и применении закона о «фейках». Все прозвучавшие вопросы утвердил глава СПЧ Валерий Фадеев. Упомянутые темы могут расстроить президента и очень токсичны, рассказали источники журналистам.
*Комитет против пыток и Игорь Каляпин внесены Минюстом в реестр «иноагентов».