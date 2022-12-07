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WSJ: экс-министр сельского хозяйства России захватил сельхозугодья на Донбассе

07.12.2022

По подсчетам украинских компаний, прокуратуры и разведки, площадь земель превысила 160 тыс. гектаров

The Wall Street Journal рассказала, что в Украине семейная компания бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева захватила около 400 тыс. акров (больше 161 тыс. гектаров) сельскохозяйственных земель на востоке Украины. 

О потерях сообщили три крупнейшие украинские сельскохозяйственные компании: Agroton Public Ltd., HarvEast Holding и «Нибулон». Права на земли перешли к «Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева», принадлежащему семье экс-министра. Право собственности переписывали под угрозами: на фермы приезжали представители «администрации ЛДНР»‎ с вооруженными людьми. При этом документы оформляли не по украинским, а по российским законам. Некоторые фермеры смогли сохранить свои земли, но с условием отдавать России или ЛДНР до 70% урожая. 

Agroton Public Ltd. потеряла больше всего земель — 250 тыс. акров. У HarvEast Holding захватили 100 тыс. акров, и еще 50 тыс.акров у «Нибулона»‎. Обрабатывают земли теперь силами «Агрокомплекса»‎. 

Ткачев был министром сельского хозяйства РФ в 2015-2018 годах. Связаться с ним журналистам не удалось. 

«Агрокомплекс»‎ основал отец Ткачева в 1993 году. Компания владеет землями в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Адыгее, Ростовской области и Республике Марий Эл, добавил «Коммерсант»‎. 



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