WSJ: экс-министр сельского хозяйства России захватил сельхозугодья на Донбассе

The Wall Street Journal рассказала, что в Украине семейная компания бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева захватила около 400 тыс. акров (больше 161 тыс. гектаров) сельскохозяйственных земель на востоке Украины.

О потерях сообщили три крупнейшие украинские сельскохозяйственные компании: Agroton Public Ltd., HarvEast Holding и «Нибулон». Права на земли перешли к «Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева», принадлежащему семье экс-министра. Право собственности переписывали под угрозами: на фермы приезжали представители «администрации ЛДНР»‎ с вооруженными людьми. При этом документы оформляли не по украинским, а по российским законам. Некоторые фермеры смогли сохранить свои земли, но с условием отдавать России или ЛДНР до 70% урожая.

Agroton Public Ltd. потеряла больше всего земель — 250 тыс. акров. У HarvEast Holding захватили 100 тыс. акров, и еще 50 тыс.акров у «Нибулона»‎. Обрабатывают земли теперь силами «Агрокомплекса»‎.

Ткачев был министром сельского хозяйства РФ в 2015-2018 годах. Связаться с ним журналистам не удалось.

«Агрокомплекс»‎ основал отец Ткачева в 1993 году. Компания владеет землями в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Адыгее, Ростовской области и Республике Марий Эл, добавил «Коммерсант»‎.