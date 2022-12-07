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Суд отклонил апелляцию Ивана Сафронова

07.12.2022

Приговор оставили без изменений, журналиста отправят в колонию

«Первый отдел»‎ сообщил, что в Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию Ивана Сафронова, приговор оставлен в силе. Журналиста отправят в колонию. 

Защитники Сафронова рассказали, что жалобу на приговор рассмотрели в одно заседание. Приговор в 22 года колонии строгого режима за «госизмену»‎ оставили в силе. 

«Суд не обратил внимания на недопустимые доказательства, фактический запрет для Ивана оспорить ложные показания свидетелей обвинения, на отсутствие состава преступления. Приговор содержит прямые нарушения Уголовного и Уголовного-процессуального кодексов, постановлений Конституционного и Верховного судов РФ. Мы сделаем всё, чтобы опубликовать текст приговора. И конечно мы обжалуем решение суда апелляционной инстанции»‎, — заявили юристы. 

Сейчас Иван Сафронов готовится к этапу в колонию. 



Фото: «Коммерсант». 

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