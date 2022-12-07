Суд отклонил апелляцию Ивана Сафронова

«Первый отдел»‎ сообщил, что в Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию Ивана Сафронова, приговор оставлен в силе. Журналиста отправят в колонию.

Защитники Сафронова рассказали, что жалобу на приговор рассмотрели в одно заседание. Приговор в 22 года колонии строгого режима за «госизмену»‎ оставили в силе.

«Суд не обратил внимания на недопустимые доказательства, фактический запрет для Ивана оспорить ложные показания свидетелей обвинения, на отсутствие состава преступления. Приговор содержит прямые нарушения Уголовного и Уголовного-процессуального кодексов, постановлений Конституционного и Верховного судов РФ. Мы сделаем всё, чтобы опубликовать текст приговора. И конечно мы обжалуем решение суда апелляционной инстанции»‎, — заявили юристы.

Сейчас Иван Сафронов готовится к этапу в колонию.

Фото: «Коммерсант».