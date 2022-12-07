Ветеран Второй мировой войны требует от МВД Новосибирска компенсацию за незаконное задержание

В Новосибирске 97-летний ветеран Второй мировой войны Владимир Степанов требует от МВД Новосибирска компенсацию за незаконное задержание на пикете.

Как пишет «7*7»‎, Степанов требует 100 тыс. рублей. Пикет он проводил в июне с требованием обеспечить муниципальными квартирами детей-сирот. Его задержали и продержали в отделении больше 4 часов. Степанова отпустили без протокола.

До этого ветеран подал иск к городской администрации, которая запретила ему проводить митинг против коррупции и низкого уровня жизни. В июле он выступил на антивоенном митинге, в защиту свободы собраний и других прав.

Фото «ОВД-Инфо»*

*«ОВД-Инфо»‎* Минюст России считает «иностранным агентом»‎.