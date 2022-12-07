В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота

Полиция Германии задержала 25 человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. Как пишет DW*, среди них есть гражданка России.

Операцию провели около трех тысяч силовиков, обыски прошли в 137 объектах недвижимости у 57 подозреваемых. Задержания проведены не только в Германии, но также в Австрии и Италии.

Задержано 25 человек, восемь из них арестованы, 52 под подозрением. Среди задержанных 22 человека подозреваются в членстве в праворадикальной организации движения «рейхсбюргеров»‎, еще трое проходят как сторонники. Гражданка России среди последних. По мнению полиции, она помогала членам организации связываться с представителями России в Германии.

«Рейхсбюргеры»‎ возникли еще в 80-х годах, они считают себя гражданами «германского рейха»‎ и не признают современную Германию. В стране около 20 тыс. сторонников движения. Участники делают себе удостоверения личности и водительские права несуществующей империи.

СМИ сообщили, что в числе заговорщиков оказался принц одного из древних аристократических родов Хайнрих Рейсс Генрих XIII. Название династии переводится как «русский»‎. Генриха планировали привести к власти после проникновения в бундестаг.

План госпереворота участники движения обсуждали в охотничьем домике аристократа в Тюрингии. Их военным лидером был Рюдигер фон П., немецкий офицер-десантник в отставке. Он привлекал к организации других офицеров и военных.

В числе обвиняемых также фигурирует экс-депутат бундестага от правой популистской партии «Альтернатива для Германии»‎ (АдГ), судья Биргит Мальзак-Винкельман, которую предполагалось назначить министром юстиции ФРГ.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.