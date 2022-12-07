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#Новости

В Ленинградской области на полигоне погиб мобилизованный

07.12.2022

Его случайно расстреляли из гранатомета во время учебной стрельбы

«Север.Реалии»‎* сообщил о смерти в Ленинградской области мобилизованного из поселка Борок Волгоградской области Дениса Соловьева. Резервисты отрабатывали стрельбу, и один из снарядов попал в Соловьева.

Трагедия произошла на полигоне под городом Луга. Две группы военнослужащих отрабатывали стрельбу из противотанкового оружия и автоматических гранатометов. Один из военнослужащих потерял контроль над гранатометом и начал стрелять в разные стороны. Денис Соловьев скончался на месте. 

По данным издания, на учебных полигонах погибли 39 мобилизованных. 



*«Север.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.



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