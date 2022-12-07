Центр «Досье»‎* рассказал, как Путин на перепродаже акций газового проекта мог «заработать»‎ 1,12 млрд долларов

Центр «Досье»*‎ опубликовал расследование о перепродаже акций проекта по добыче и переработке газа на Ямале «Ямал СПГ». После этой аферы перевели около 1,12 млрд долларов в офшорную компанию Mischositos Investment S.A. Бенефициаром фирмы называют Владимира Путина, но формальный собственник — умерший друг детства Путина Петр Колбин, который также был давно знаком с Геннадием Тимченко. Та же структура финансировала строительство президентской яхты Graceful.

Завод по добыче и производству газа на Крайнем Севере согласовал сам Путин. Он лично одобрил и инвестиционный проект. С 2008 почти 75% акций проекта достались миллиардеру и другу Путина Геннадию Тимченко. Всего через год 51% его акций выкупил НОВАТЭК. У друга осталось 23,9% акций, а 25,1% принадлежало Газпромбанку. Но последний неожиданно в конце того же года продал свою долю партнеру Тимченко и другу детства Путина Петру Колбину. Сделку одобрил на тот момент премьер-министр страны Владимир Путин. Акции Тимченко и Колбина НОВАТЭК перекупила в 2011 году.

В действительности Тимченко не заработал на перепродаже: все деньги достались офшорам Колбина. Перепродажа «Ямал СПГ» принесла 1,12 млрд долларов, а всего со счетов кипрских юрлиц было выведено $1,4 млрд.

Три из четырех офшоров, участвовавших в сделке по перепродаже акций, принадлежат панамской Mischositos Investment S.A. Эта фирма владеет сотнями офшорных компаний, следует из «панамского архива»‎. Во внутренних документах Mischositos Investment S.A. указано, что бенефициар офшора — Петр Колбин. Вероятнее всего, именно он был связан с цепочкой офшоров, которые ранее связывали с Тимченко.

Колбин умер в 2018 году, его имущество унаследовала супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину. Но предположительно Mischositos Investment S.A. — офшор самого Владимира Путина.

Это подтверждается тем, что офшор Mischositos Investment S.A. финансировал строительство суперяхты Graceful. Ее примерная стоимость — 100 млн долларов, а обслуживание оценивается в 5-10 млн долларов в год.

Зимой 2021 года Graceful отправилась на ремонт в Германию, но незадолго до 24 февраля судно покинуло Гамбург и ушло в Калининград, не дожидаясь завершения работ, которые должны были продолжаться до конца мая.

Расследователи предполагают, что корабль пришлось срочно спасать от ареста, поскольку Graceful — это предположительно яхта Владимира Путина. Это подтверждается несколькими косвенными доказательствами. Маршрут судна неоднократно совпадал с графиком президента, особенно часто корабль появлялся у берегов Сочи, где располагаются резиденция президента «Бочаров Ручей» и дворец на мысе Идокопас.

Официальный владелец яхты — компания «Аргумент». Учредители фирмы — глава управделами президента и бывший руководитель управления «В» Службы безопасности президента (входит в ФСО) Александр Колпаков и начальник войсковой части 1473 ФСО Олег Кузнецов. Все они участвовали в строительстве дворца Путина в Краснодарском крае. Всем комплексом управляет компания их жен.





*«Досье» российские власти считают «нежелательной организацией».